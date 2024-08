Arquiteta fala sobre as tendências em projetos e decoração Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 12/08/2024 - 15h40 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h13 ) ‌



Se você deseja transformar sua casa em um espaço único e cheio de estilo, as tendências atuais em projetos e decoração são o caminho certo. Neste segmento, a arquiteta compartilha dicas valiosas sobre como criar ambientes que refletem personalidade e sofisticação. Desde a escolha de cores e texturas até as soluções inovadoras de design, descubra como aplicar as tendências mais recentes para renovar sua casa. Aproveite as orientações da especialista para transformar seu lar em um verdadeiro refúgio de estilo e exclusividade.

