Armas, munições e dinheiro: homem é preso em Unaí durante operação da Polícia Militar

Uma ação da Polícia Militar em Unaí, no norte de Minas Gerais, culminou na prisão de um homem e na apreensão de um arsenal de armas de fogo, munições e um montante significativo em dinheiro. A operação foi realizada no bairro Cachoeira, na residência do suspeito, que já cumpria pena em regime semiaberto por homicídio.

O homem, de 36 anos, foi preso e encaminhado à delegacia de Unaí junto com todo o material apreendido. A Polícia Militar investiga a origem das armas, munições e dinheiro, e busca determinar se o suspeito estava envolvido em atividades criminosas.

A operação demonstra o compromisso da Polícia Militar em combater a criminalidade e garantir a segurança da população. A apreensão de um arsenal como este contribui para tirar armas de fogo de circulação e reduzir o potencial de crimes violentos.

