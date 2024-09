Armas banhadas a ouro são levadas de museu na Austrália Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/09/2024 - 20h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h17 ) ‌



A polícia da Austrália procura três homens que invadiram um museu no sudeste do país e roubaram 27 armas. O crime ocorreu no dia 25 de agosto. A imagem do incidente foi divulgada recentemente, em que os criminosos estavam usando capuzes e quebrando as vidraças com bastões para acessar as armas, colocadas dentro de um saco antes da fuga. As armas roubadas estão avaliadas em mais de US$ 200 mil.

