ARMADILHAS | A Hora das Milhas #62

Aclr |Do canal Prof. Fabio Shius no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Mundo das Milhas deu um tempo aqui no Canal, mas voltou com tudo.

Gravamos nosso primeiro vídeo juntos presencialmente, direto dos estúdios do R7.ccom, da Rede Record, que agora acelera este Canal.

Links dos Programas de Recompensa citados no vídeo:

https://www.livelo.com.br/

Publicidade

https://www.esfera.com.vc/

=======================

Publicidade

Entre para o Grupo Vida Financeira e receba, em primeira mão, novos conteúdos para te ajudar a ser mais amigo do seu dinheiro: https://chat.whatsapp.com/Guc3KqpXUyQJ6DKeO4Nu1p

=======================

Publicidade

💰 Baixe gratuitamente, a versão Start do SISFIPE 3.0, o Sistema de Gestão Financeira Pessoal desenvolvido por mim, que vai virar a chave da sua Organização Financeira: https://sisfipe.com/

💰 Conheça a CPI DAS FINANÇAS PESSOAIS, a Mentoria que potencializa sua vida financeira. Para saber mais, entre em contato:

✅ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/prof.fabio.shius/

✅ EMAIL: fabioshius@gmail.com

================================

💰 Veja outros vídeos do Canal!

✅Como iniciar seu CONTROLE FINANCEIRO em 2023 – Do Zero | No Caderno ou na Planilha | https://youtu.be/3t1OBmz3mT4

✅ NEWS! Veja como COMPRAR AÇÕES DIRETO no App do NUBANK. E tem BDRs e ETFs https://youtu.be/kjRy-eAbtlc

✅ Como iniciar seu CONTROLE FINANCEIRO AGORA – Do Zero | Planilha no Caderno | Manual https://youtu.be/bjQ3OGxjpbI

✅ Faça sua PLANILHA FINANCEIRA do ZERO – Parte 1 – Lançamentos Diários https://youtu.be/-JiBEyXqFgw

✅ENTENDA seu HOLERITE! SALÁRIO e DESCONTOS | Como Calcular? | https://youtu.be/2jjDiMTVXl4

✅Pague SEM o cartão | Banco Inter no Google Pay | https://youtu.be/btMorvG4LfA

===============================

💰 SÓ INDICO PRODUTOS QUE USO E LIVROS QUE LEIO!

===============================

💰 Compre livros com Desconto (você me ajuda na comissão)!

✅ O Homem Mais Rico da Babilônia: https://amzn.to/3VPSeKk

✅ Os Segredos da Mente Milionária: https://amzn.to/3DjdMaZ

✅ Pai Rico Pai Pobre: https://amzn.to/3DkBPGD

✅ Os Axiomas de Zurique: https://amzn.to/3SpLnUV

✅ Casais Inteligentes Enriquecem juntos: https://amzn.to/3eZ3PG6

✅ Pense e Enriqueça: https://amzn.to/3SnjHQy

✅ Mais Esperto que o Diabo: https://amzn.to/3gt3v35

===============================

💰 Assista nossas lives semanais!

✅ A Hora das Milhas: https://youtube.com/playlist?list=PLitWMxsTALGdmEigIGPLZXc5Eb-xJBNRv

✅ A Hora da Cripto: https://youtube.com/playlist?list=PLitWMxsTALGewNnk823bfApkon98oRGAw

✅ A Hora do Investimento: https://youtube.com/playlist?list=PLitWMxsTALGetBBEVMqduFuYNhG_E5or8

===============================

💰Deixe seu Like e Inscreva-se. Isso é muito importante para o Canal!!

===============================

#milhasaereas #dinheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.