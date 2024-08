Argentina nega caso de mpox em navio que saiu do Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 19h30 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h16 ) ‌



O MInistério da Saúde da Argentina descartou a suspeita de mpox em um tripulante de um navio que saiu do Brasil e continuava em quarentena no país vizinho. Em nota, a pasta da saúde do Brasil disse que as autoridades de vigilância sanitária argentinas confirmaram que o caso se tratava, na verdade, de varicela. Segundo o governo brasileiro, a embarcação passou pelo porto de Santos no início de agosto e seguiu para a Argentina.

