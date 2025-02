Argentina é a maior compradora de carros brasileiros Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/02/2025 - 18h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h40 ) twitter

A cada cinco carros vendidos na Argentina no ano passado, dois foram importados do Brasil. No total, mais de 166 mil veículos foram exportados pelo Brasil ao mercado argentino em 2024, volume com o qual a indústria faturou US$ 2,58 bilhões. O volume exportado, além de superar em 50% o total de 2023, é o maior em quatro anos.

