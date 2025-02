Argentina deve construir cerca na fronteira com a Bolívia Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/01/2025 - 12h37 (Atualizado em 29/01/2025 - 01h02 ) twitter

A Argentina deve construir uma cerca na fronteira com a Bolívia para impedir a travessia ilegal de pessoas. A medida ainda visa conter o contrabando de mercadorias ilegais. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia afirmou que as medidas que envolvem a fronteira devem ser tratadas com diálogos bilaterais entre os estados para encontrarem soluções coordenadas a temas comuns.

