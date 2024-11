Área de escape da BR-376 será totalmente interditada para manutenção na segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h18 ) twitter

A área de escape localizada no sentido sul da BR-376, em Guaratuba, estará totalmente interditada para manutenção na próxima segunda-feira, 11 de novembro, das 8h às 12h. Durante o período, apenas a área de escape do km 671 seguirá operando na descida da serra, também no sentido sul. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho. Saiba mais sobre as alterações no tráfego e recomendações para segurança.

