Araxá recebe mostra fotográfica de Cristiano Mascaro pela primeira vez | Você com Mônica Cunha

A cidade de Araxá recebe, pela primeira vez, uma exposição do renomado fotógrafo brasileiro Cristiano Mascaro, conhecido por seu olhar único sobre a arquitetura e as paisagens urbanas. A mostra será realizada no Museu Histórico de Araxá – Dona Beja, com abertura oficial no dia 6 de novembro, às 19h. Durante o evento, Mascaro fará uma palestra especial, compartilhando sua trajetória e perspectivas sobre a fotografia e seu interesse por registrar o cotidiano das cidades e seus habitantes.

A exposição, que ficará em cartaz até 8 de dezembro, oferece aos visitantes a chance de apreciar a forma como Mascaro captura detalhes urbanos e a vida nas cidades. A visitação é gratuita e estará aberta ao público de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, aos sábados das 9h às 15h, e aos domingos e feriados das 8h às 12h.

