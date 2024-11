Araxá intensifica ações para prevenir transtornos no período de chuvas | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 07h41 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h47 ) twitter

Com o período chuvoso em andamento e o verão se aproximando, a Prefeitura de Araxá tem investido em medidas preventivas para evitar alagamentos e outros transtornos. Equipes de limpeza urbana estão em ação por toda a cidade, com foco na desobstrução de bocas de lobo e bueiros. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Araújo, a limpeza dos dispositivos de drenagem é essencial para evitar que o acúmulo de lixo e outros resíduos impeça o escoamento adequado da água.

Na zona rural, as atenções estão voltadas para a conservação das estradas, que são fundamentais para garantir o acesso e a segurança de quem vive fora do perímetro urbano. Máquinas como patrolas estão sendo utilizadas para nivelar e reforçar as vias, prevenindo problemas de tráfego durante as chuvas mais intensas.

Além das ações estruturais, a saúde pública também é uma prioridade. Agentes de endemias estão percorrendo os bairros da cidade para eliminar focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O trabalho conjunto entre o poder público e a população tem sido incentivado, com moradores, como Rogério, reforçando cuidados básicos para impedir a proliferação do mosquito e garantir um verão mais seguro para todos.

