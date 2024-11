Araxá celebra a chegada do Natal com iluminação especial na Praça Governador Valadares Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 09h11 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Araxá já está se preparando para um Natal cheio de luz, com a inauguração da sua tradicional decoração natalina. A partir de hoje à noite, a Praça Governador Valadares será o palco da abertura oficial do "Natal de Luz", evento que promete encantar moradores e turistas. A cerimônia de inauguração será marcada por uma apresentação do Quinteto de Cordas da Escola Municipal de Música "Maestro Elias Porfírio de Azevedo", a partir das 18h30.

Entre os destaques da decoração, está o carrossel iluminado e gratuito, além de arcadas decorativas e um balão luminoso de seis metros de altura. A praça também conta com várias atrações que tornam o local ainda mais encantador. No calçadão, a presença de um Papai Noel de cinco metros e uma fonte luminosa contribuem para a atmosfera natalina. Além disso, cinco árvores de Natal foram espalhadas estrategicamente pela cidade, criando uma rota iluminada que promete chamar a atenção de quem passar por lá.

O projeto de iluminação foi aprovado pela Câmara Municipal e contou com um investimento de R$ 1,8 milhão, executado pela Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (ACIA). O principal objetivo é atrair visitantes e impulsionar o comércio local durante as festividades de fim de ano.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=uTNw-QHMfdw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=E7Lm8s46RYs

👉 https://www.youtube.com/watch?v=b6Zv8b_0YXM

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #araxa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.