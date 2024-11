Araranguá recebe o terceiro ponto do parceiro Sebrae em SC para apoio aos empreendedores Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h15 ) twitter

A cidade de Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina, agora conta com o terceiro ponto do Parceiro Sebrae no estado. O objetivo dessa unidade é ampliar o acesso de empreendedores locais a serviços especializados, promovendo o desenvolvimento de pequenos e médios negócios na região. A inauguração marca um passo importante no apoio ao empreendedorismo no sul catarinense.

