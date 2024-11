Araranguá inicia inscrições para castração de pets; saiba como participar Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 09h26 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h37 ) twitter

Na terça-feira, 15 de outubro, Araranguá abre as inscrições para o mutirão de castração de animais, uma iniciativa que visa controlar a população de pets e promover a saúde dos animais. A ação é destinada a tutores que desejam castrar seus animais de estimação de forma gratuita. A repórter Rachel Schneider traz todas as informações sobre como participar deste importante evento. É uma oportunidade para contribuir com a saúde e bem-estar dos animais na região. Para se inscrever, os interessados devem seguir as orientações disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Araranguá. Não fique de fora dessa chance de fazer a diferença na vida dos seus pets.

