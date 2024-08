Araranguá inicia construção do primeiro Hospital Oncológico da cidade Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 09h45 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h25 ) ‌



Araranguá está dando um passo significativo na área da saúde com o início da construção do seu primeiro hospital oncológico. Este novo empreendimento visa oferecer atendimento especializado para pacientes com câncer, proporcionando tratamentos de alta qualidade na própria cidade. A repórter Rachel Schneider traz todos os detalhes sobre essa importante iniciativa, que promete transformar o cenário da saúde em Araranguá e beneficiar a população local. A construção marca um avanço crucial no acesso ao tratamento oncológico na região.

