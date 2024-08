Aquecendo o Feno com Carelli e Márcia Fu Aclr|Do canal A Fazenda no YouTube 15/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h18 ) ‌



Começou a contagem regressiva para a nova temporada de A Fazenda! E

para "Aquecer o Feno" em grande estilo, Lucas Selfie comanda uma live especial com a presença do diretor do núcleo de realities Rodrigo Carelli e a ex-peoa Márcia Fu. Acompanhe ao vivo e mande a sua pergunta!

#AquecendoOFeno #AFazenda #AFazenda16

