Aquário tem solução curiosa para peixe solitário

Um peixe "carente" precisou de uma intervenção para melhorar a condição de saúde. Esse peixe-lua vive em um aquário na província de Yamaguchi, no Japão. Mas desde que o local fechou temporariamente para restaurações, em dezembro do ano passado, ele perdeu o apetite. Segundo os funcionários do aquário, isso aconteceu porque o animal começou a ter a sensação de solidão. A equipe do aquário fez recortes de papel com rostos humanos e colou ao redor do tanque, na esperança que o peixe se sentisse melhor.

