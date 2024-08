Aquário de 100 Milhões em construção na região de SC Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/08/2024 - 19h14 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h31 ) ‌



Um novo aquário, com um investimento de 100 milhões de reais, está sendo construído em uma cidade da nossa região. Esse projeto grandioso promete revolucionar o turismo local e atrair visitantes de todo o país. Com diversas atrações planejadas, incluindo exibições de espécies marinhas e aquáticas de todo o mundo, o aquário será um marco arquitetônico e um importante ponto de interesse para Santa Catarina. Acompanhe a reportagem completa com Mikael Melo, que traz todos os detalhes sobre essa obra impressionante e suas expectativas para a economia e o turismo regional.

