Apresentação gratuita Festival de Ópera de Joinville traz grandes espetáculos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h38 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No último final de semana, teve início o aguardado Festival de Ópera de Joinville, realizado no Teatro da Harmonia Lyra com o apoio da NDTV. O festival traz para a cidade músicos de diferentes estados brasileiros e oferece ao público uma série de espetáculos famosos, totalmente gratuitos. Aproveite esta oportunidade única de experimentar a riqueza da ópera e a diversidade musical em um dos eventos culturais mais importantes da região. Não perca as próximas apresentações e mergulhe no mundo da música clássica!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.