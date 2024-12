Aprenda uma receita fácil e deliciosa! Torta de ricota com mirtilo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 04/12/2024 - 15h31 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se você adora uma receita simples, leve e deliciosa, vai se encantar com nossa torta de ricota com mirtilo. Com poucos ingredientes e menos calorias, ela é a opção perfeita para um café da tarde saudável e saboroso. Fácil de fazer e com um toque doce e fresco do mirtilo, essa torta vai conquistar o seu paladar! Confira a receita e prepare essa delícia para a sua próxima pausa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.