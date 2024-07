Aprenda na prática: como cultivar temperos frescos em casa Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 18/07/2024 - 15h35 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h28 ) ‌



Ter temperos frescos em casa realmente faz toda a diferença na hora de cozinhar! Cultivar seus próprios temperos é mais fácil do que parece. A Leia Mendes Cook compartilha dicas simples para o cultivo caseiro, garantindo que suas receitas fiquem ainda mais saborosas com ingredientes frescos direto do seu jardim ou da sua cozinha.

