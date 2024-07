Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

A Receita Federal e Polícia Federal realizaram uma operação impressionante no Porto de Itapoá, apreendendo 33 kg de cocaína em embalagens com o logotipo de uma marca de luxo. A reportagem da Tribuna do Povo traz detalhes exclusivos sobre este caso preocupante, que levanta questões sobre o tráfico internacional de drogas e suas conexões com o mercado de luxo.

