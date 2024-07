Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber pagamento de julho nesta quinta (25) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h29 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h14 ) ‌



O INSS começa a realizar o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS nesta quinta-feira (25). O calendário de pagamento é definido com base no número final do cartão de benefício sem considerar o último dígito. Os primeiros a receber são aqueles com número final 1.

