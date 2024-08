Aposentados denunciam desconto indevido em folha de pagamento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/08/2024 - 11h40 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h30 ) ‌



Um idoso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, identificou um desconto de R$ 77,86 em sua folha de pagamento referente a uma doação. Ele afirmou que não autorizou o desconto e desconhecia a associação. O aposentado tentou contatar a associação pelo telefone indicado no demonstrativo de pagamento, mas não obteve sucesso após várias tentativas. De janeiro a maio deste ano, 3.375 aposentados registraram reclamações sobre descontos indevidos nas folhas de pagamento.

