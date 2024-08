Aposentadoria no Brasil: idade mínima pode ser 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/08/2024 - 20h55 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h33 ) ‌



O Brasil precisaria estabelecer idade mínima de 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 para aposentadoria, se regras de concessão tanto de aposentadoria quanto de pensão não forem alteradas. É o que indica um estudo feito pelo Banco Mundial. Para entender mais detalhes dessa pesquisa e as projeções para a aposentadoria no Brasil, conversamos com o Rodolfo Ramer, mestre em direito previdenciário pela PUC São Paulo.

