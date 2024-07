Após vírus no RS: Santa Catarina suspende exportação de frango Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 07h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina está proibida de exportar carne de frango para a China, a Argentina e a União Europeia após um caso de vírus que afeta as aves ter sido registrado no Rio Grande do Sul. O repórter Geovan Petry traz as informações ao vivo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.