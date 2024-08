Após três meses: lojas e bares reabrem na rodoviária da capital Aclr|Do canal Record RS no YouTube 02/08/2024 - 10h12 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h39 ) ‌



Quase 3 meses após a enchente, as vinte primeiras lojas da rodoviária voltam a funcionar. O governo do estado liberou depois de uma vistoria do DAER. Os empresários ainda enfrentam dificuldades para retornar.

