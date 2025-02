Após silêncio, Bruna Marquezine fala sobre aniversário de João Guilherme: 'Foi demais' Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/02/2025 - 18h50 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Marquezine rompeu o silêncio desde a festa do namorado João Guilherme no último final de semana. O ator e cantor publicou fotos da curtição de aniversário, inclusive uma ao lado de Bruna, e recebeu comentário da atriz: “Foi demais, você merece”. Esse foi o primeiro pronunciamento dela até o momento, em meio aos boatos de que teria se isolado da família do namorado durante a festa. Lembrando que Bruna não apareceu em nenhum registro da comemoração.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.