Após reportagem do Fala Brasil, jovem preso injustamente por assalto é solto na capital paulista
07/08/2024 - 12h41



Uma família viveu momentos de emoção na porta de um presídio após a libertação de Matheus, um jovem paulista que passou dez dias na cadeia sob acusação de assalto. A reportagem do Fala Brasil foi crucial ao apresentar um vídeo que mostrava Matheus e um colega atendendo clientes na adega onde trabalhavam, no exato momento em que o crime ocorreu. A divulgação dessas imagens fez com que a Justiça revisse a fragilidade da acusação, resultando na libertação de ambos.

