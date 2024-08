Após reportagem do 'Balanço Geral', primas que não se viam há mais de 40 anos reencontram-se Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 17/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h41 ) ‌



Após uma reportagem exibida pelo 'Balanço Geral', uma mulher conseguiu cumprir a promessa que fez à mãe no leito da morte, encontrar a prima que não via há mais de 40 anos. Familiares de Rita de Cássia assistiram à reportagem que mostrava a procura por Rosângela sua prima e entraram em contato com a RECORD. Depois de quatro décadas, as duas tiveram um encontro emocionante. Acompanhe!

