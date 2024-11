Após recomendação do MP e TCE, Governo de SC suspende contratação de telemedicina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h27 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após uma recomendação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o Governo do Estado de Santa Catarina decidiu suspender a negociação para contratar um serviço de telemedicina. A medida foi tomada para analisar as condições e garantir a transparência no processo, evitando possíveis questionamentos futuros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.