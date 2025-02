Após quase morrer afogado, menino reencontra bombeiros que o salvaram Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h06 ) twitter

Um menino de 12 anos foi dramaticamente resgatado após se afogar na praia do Guarujá, litoral de São Paulo. A operação contou com bombeiros, o helicóptero Águia da Polícia Militar e o apoio de um surfista e um ex-bombeiro. Matheus entrou no mar agitado com seus primos, desrespeitando a sinalização de perigo. A equipe enfrentou dificuldades devido às fortes ondas, mas conseguiu retirar o menino da água.

