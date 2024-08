Após protestos: governo anuncia melhorias na Rodovia Antônio Heil, em Itajaí Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 08h11 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h34 ) ‌



O Governo do Estado anunciou melhorias para a Rodovia Antônio Heil, em Itajaí, após manifestações dos moradores que exigiam mais segurança no trecho. A repórter Juliana Senne traz as informações ao vivo, detalhando as ações previstas.

