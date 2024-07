Após prisão em bombinhas: ex-sócio do Nego Di presta depoimento Aclr|Do canal Record RS no YouTube 24/07/2024 - 09h34 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h28 ) ‌



Após oito dias foragido, está preso no Rio Grande do Sul o homem apontado como sócio do influenciador Nego Di. Anderson Boneti estava em um hotel do litoral catarinense. A dupla é investigada por aplicar golpes pela internet, anunciando produtos que jamais foram entregues aos compradores. Mais de trezentas e setenta vítimas foram identificadas.

