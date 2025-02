Após passar mal com comida, Shakira confirma show nesta segunda (17) no Peru Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 18h32 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h07 ) twitter

Shakira confirmou que subirá ao palco em Lima, no Peru, nesta segunda-feira (17), mesmo após passar mal. A cantora foi parar no hospital após comer um prato típico do país. Depois de receber alta, ela agradeceu o carinho dos fãs e garantiu que fará o show.

