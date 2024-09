Após oito dias, incêndio no Parque do Pau Furado é controlado | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 08h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h55 ) ‌



Após oito dias de combate intenso, o incêndio no Parque Estadual do Pau Furado foi finalmente contido nesta segunda-feira. Durante o fim de semana, as equipes de brigadistas, bombeiros e voluntários continuaram atuando para controlar as chamas que consumiram cerca de 1.000 hectares, sendo 200 hectares dentro da reserva. Isso representa quase 10% da área total do parque, localizada entre Uberlândia e Araguari.

Apesar do controle das chamas, dois novos focos de incêndio surgiram na segunda-feira, exigindo o uso de aviões para o despejo de água, essenciais na operação de combate. Além disso, o helicóptero da Polícia Militar também foi utilizado. A operação mobilizou forças como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e o Instituto Estadual de Florestas. Ao longo das ações, dois animais foram resgatados: uma cobra e um filhote de mico. As autoridades ainda investigam a causa do incêndio, sem descartar a hipótese de fogo criminoso. A recuperação do parque pode levar anos ou até décadas, dependendo da flora e fauna atingidas.

