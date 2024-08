Após leilão, BR-381 deve receber R$ 9 bilhões em investimentos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 30/08/2024 - 16h59 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h10 ) ‌



Foi realizado nesta quinta (29) o leilão para privatizar parte da rodovia BR-381. O trecho liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais. O evento ocorreu na sede da Bolsa de Valores em São Paulo. Dois consórcios disputaram a administração do trecho pelos próximos 30 anos. O fundo de investimento em infraestrutura 4Um venceu com uma proposta de desconto de 0,94% sobre a tarifa básica de pedágio. Com a concessão, estão previstos investimentos aproximados de R$ 9 bilhões na melhoria da estrada.

