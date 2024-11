Após explosões na Praça dos Três Poderes, Gabinete de Segurança Institucional ativa Plano Escudo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todo o efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal está de sobreaviso depois dos ataques em frente ao Supremo Tribunal Federal. Até domingo (17) todo policial civil precisa estar preparado para ser acionado a qualquer momento e precisa ficar acessível para receber ligações das chefias imediatas. O Plano Escudo também foi ativado pelo Gabinete de Segurança Institucional que é a presença da tropa de choque do Exército nos Palácios do Planalto, Alvorada, Jaburu e Granja do Torto.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.