Após disparada do dólar, oposição critica novo pacote fiscal do governo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 20h11 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a disparada do dólar, a oposição em Brasília tem criticado o novo pacote fiscal anunciado pelo governo, que inclui medidas para o corte de gastos e o equilíbrio das contas públicas. Com as novas propostas, a situação política se intensifica, já que o pacote deve ser colocado em pauta antes do recesso parlamentar, previsto para o dia 23 de dezembro. Danila Bernardes traz todos os detalhes dessa repercussão política e econômica.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.