Após denúncias do Ministério Público: IML de Balneário Camboriú terá nova sede

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

O Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú ganhará um novo endereço após denúncias do Ministério Público relacionadas às condições precárias do atual local. A mudança visa melhorar a infraestrutura e o atendimento prestado à população. Greici Siezemel traz os detalhes ao vivo de Itajaí, explicando como as intervenções do MP foram decisivas para essa importante transformação. Acompanhe a reportagem completa para saber mais sobre a nova sede e as melhorias previstas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.