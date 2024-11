Após cinco meses: pista do aeroporto de Porto Alegre é reaberta Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/10/2024 - 10h04 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h42 ) twitter

Foi reaberta a pista do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Um avião que partiu de Brasília com uma comitiva de ministros fez a reinauguração simbólica. A partir de segunda-feira, as rotas comerciais serão retomadas, com 71 voos diários. Essa reabertura acontece mais de cinco meses depois do aeroporto ser tomado pelas águas da enchente histórica.

