Após chuva, moradores temem que casas sejam novamente invadidas pela água, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores que tiveram as casas invadidas pela água na Comunidade da Locomotiva, na Zona Norte de Ribeirão Preto, relatam uma rotina de insegurança. Com previsão de chuvas ainda para os próximos dias, as famílias têm medo de novos alagamentos.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.