Após caso chocante no Rio de Janeiro, conheça os protocolos corretos para transplantes

17/10/2024 - 15h25 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h00)

Uma recente situação envolvendo transplantes de órgãos de pacientes com HIV no Rio de Janeiro gerou grande preocupação em todo o Brasil. Pacientes que receberam esses órgãos agora enfrentarão a convivência com o vírus, levantando questões sobre os protocolos de segurança adotados nos transplantes. Para esclarecer essa discussão e desmistificar o tema, recebemos Marina Hanauer, Diretora Clínica da Pró-Rim, que nos explicará os critérios de seleção, os cuidados necessários e como a medicina tem avançado na área de transplantes. Esta é uma oportunidade única para entender melhor como esses procedimentos são realizados e a importância do acompanhamento pós-transplante para garantir a saúde dos pacientes.

