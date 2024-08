Após avaliação, irmãs, Sonia e Ana, vencem Desafio do Chef Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 14/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h55 ) ‌



No Desafio do Chef desta quarta (14), o chef Pier Paolo Picchi escolheu um prato típico da região norte da Itália para as duplas prepararem: polenta com ragu de cogumelos. As duplas tiveram 30 minutos para completar a receita. Veja como foi!

