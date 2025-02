Após adiamento, resultados do Sisu já estão disponíveis para consulta Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/01/2025 - 15h20 (Atualizado em 28/01/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudantes que fizeram o Enem e se inscreveram no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, precisaram ter paciência. Isso porque a divulgação do resultado que estava prevista para ontem, foi adiada pra hoje. ontem, enquanto os candidatos tentavam acessar o resultado, o site do Sisu passou por uma instabilidade. Em nota, o Ministério da Educação informou que trabalhou na finalização e divulgação dos resultados. A lista já está disponível e pode ser consultada no site do programa. O programa seleciona alunos para instituições públicas de ensino superior. Pra falar sobre conversamos com o PhD em educação e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Rafael Parente.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.