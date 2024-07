Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Há cerca de uma semana a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer retomou as atividades presenciais. A entidade ainda se esforça para voltar à normalidade após a enchente. Para isso, investem nos projetos que já existiam antes da cheia e também no que surgiu durante esse período.

