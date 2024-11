Após 2 anos, família de mulher morta pelo namorado descobre que caso foi arquivado sem processo Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 27/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h29 ) twitter

Quase dois anos após o assassinato de Lidiqueli Matias, de 38 anos, morta a facadas pelo namorado em 2022 em Franca, a família descobriu que o inquérito foi arquivado pela justiça, a pedido do Ministério Público. O autor do crime, Eduardo Souza, de 42 anos, alegou legítima defesa, mas admitiu ter atingido Lidiqueli com uma faca durante uma discussão. Ele não foi processado, porque, de acordo com a Promotoria, não havia provas suficientes para contestar sua versão. A família da vítima está inconformada e pede a reabertura do caso.

*Reportagem exibida em 26/11/2024.

