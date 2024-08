Aplicativo Rede Mulher ajuda no combate à violência doméstica Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 23/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h31 ) ‌



A tecnologia tem sido uma aliada no trabalho da Polícia Militar e no combate a violência doméstica. Uma dessas ferramentas é o aplicativo Rede Mulher, onde as vítimas de violência doméstica podem acionar a PM de forma imediata durante os episódios de violência.

