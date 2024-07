Apicultura: chuva provoca morte de 6 bilhões de abelhas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 24/07/2024 - 09h38 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chega aos bilhões o número de abelhas mortas, no Rio Grande do Sul, em consequência das enchentes. Até então, o estado era o maior produtor de mel do país. Agora, os apicultores tentam um plano de emergência para multiplicar as colmeias que restaram.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.