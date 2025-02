Apesar de rumores, Suzane von Richthofen não possui residência fixa em Águas de Lindóia (SP) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/02/2025 - 16h03 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h07 ) twitter

Rumores de que Suzane von Richthofen estaria morando em Águas de Lindóia (SP) causaram alvoroço nos moradores do município. Ela teria se mudado para a cidade por conta do marido, que teria passado em um concurso público para trabalhar em um hospital local. Ulisses Campbell, biógrafo de Suzane, entrou em contato com o diretor do hospital, que negou a informação. Apesar de não ter residência fixa em Águas de Lindóia, Suzane já foi vista passeando no município.

