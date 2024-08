APARTAMENTO EM CHAMAS: FORÇA-TAREFA VAI FISCALIZAR E COMBATER INCÊNDIOS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 29/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h27 ) ‌



Matéria exibida no dia 27/08/2024

UM APARTAMENTO NO 7º ANDAR EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NO ENTORNO DE BRASÍLIA, PEGOU FOGO. NO DESESPERO PARA ESCAPAR DAS CHAMAS, 3 PESSOAS DA MESMA FAMILIA MORRERAM. PAI E MAE PULARAM DO APARTAMENTO COM O FILHO DE DOIS MESES NO COLO. O PREDIO FOI ESVAZIADO E AGUARDA LAUDO DA DEFESA CIVIL QUE DEVE SAIR EM 30 DIAS.

